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В правительственном квартале Кабула прогремели несколько взрывов: есть жертвы
24.12.2018 17:11
Фото: nowostimira.com
В столице Афганистана прогремели несколько взрывов, передает телевизионный канал TOLO News.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Кабула уточняется, что жертвами инцидента могли стать не менее пяти человек.
Взрывы, прогремевшие на территории правительственного квартала, силовики уже квалифицировали как террористическую атаку, передает канал. Уточняется, что правоохранительные органы проводят операцию рядом со зданием, где располагается министерство общественных работ в Кабуле. В месте ЧП слышны звуки выстрелов.
Как заявили в оперативных службах столицы Афганистана, погибли не менее пяти человек.
Сведений о количестве нападавших из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
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