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Около Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалия


08:59
Около Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалияФото: vk.me

В районе Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалия, сообщается на портале ФГБУ «Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», сотрудники которого исследовали место.

Напомним, ранее стало известно о завале русла реки Буреи из-за упавшего метеорита.

Как указано на официальном сайте центра, неподалеку от Бурейской ГЭС в Хабаровском крае выявлена тепловая аномалия. По данным специалистов, она возникла еще 12 декабря, около в 09:50 по местному времени (02:50 по Москве).

Судя по анализу сведений, полученных со спутника, с 9 по 12 декабря у реки Бурея выше водохранилища происходили существенные изменения ландшафта. В результате одна из сопок лишилась макушки, а также стал другим земляной покров, потерявший всю растительность. Предположительно, под воздействием горных пород произошла деформация льда, сейчас в полностью замерзшем русле реки можно наблюдать воду, отмечают исследователи.

Ученые передали полученную информацию в МЧС России, местным властям, в Росгидромет, РусГидро и Амурское водное бассейновое управление.

Накануне стало известно о падении огромного метеорита, который спровоцировал завал русла реки Бурея. Под угрозой затопления оказался населенный пункт, где проживают порядка трехсот человек.

Позднее ученые усомнились в том, что под Хабаровском мог упасть метеорит. В частности, руководитель института астрономии РАН Борис Шустов предположил, что сопка обрушилась в результате оползня. По мнению ученого, невозможно было бы не заметить небесное тело размеров, способных вызвать столь масштабные разрушения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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