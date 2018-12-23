ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пропавший в Новокузнецке школьник найден погибшим
Пропавший в Новокузнецке школьник найден погибшим
Шнуров написал стихи о пресс-конференции Путина
Шнуров написал стихи о пресс-конференции Путина
В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы
В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Хабаровском после падения гигантского метеорита может затопить поселок Под Хабаровском после падения гигантского метеорита может затопить поселок
В МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к ПутинуВ МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к Путину
Украинские военные разграбили и разгромили пансионат у границы с КрымомУкраинские военные разграбили и разгромили пансионат у границы с Крымом
На Кубани сорвался с обрыва внедорожник с охотникамиНа Кубани сорвался с обрыва внедорожник с охотниками
В Мексике вновь совершено массовое убийствоВ Мексике вновь совершено массовое убийство

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Хабаровском после падения гигантского метеорита может затопить поселок


15:52
Под Хабаровском после падения гигантского метеорита может затопить поселокФото: vk.me

В Хабаровском крае упал гигантских размеров метеорит, передают российские СМИ. Как стало известно, ЧП случилось на территории Верхнебуреинского района. После падения астероида, который задел вершину сопки, скала рухнула и перекрыла русло реки Бурея.

Метеорит упал несколько суток назад, в отдаленном и безлюдном месте. Как отмечают представители местных властей, размеры астероида были очень большими, судя по том, что оказалось полностью засыпанным русло реки.

О случившемся уже доложили главе МЧС. В мероприятиях по оценке обстановки используются данные космических спутников. К месту происшествия направлены две группы, оснащенные спутниковыми телефонами и дозиметрами, которым предстоит установить уровень радиации. Представители Бурейской ГЭС на протяжении последних нескольких дней фиксировали снижение потока в водохранилище, однако не могли обнаружить его причины.

Отмечается, что устье реки Бурея было засыпано выше устья реки Тырма, на расстоянии около семидесяти километров от населенного пункта Чекунда, где сейчас проживают порядка трехсот человек.

Как заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, в месте обвала продолжает подниматься вода, формируется наледь. Дальнейшее поведение реки предсказать сложно. Не исключено, что поселок может подтопить. По словам Маслова, ширина обвала - около километра, высота достигает 160 метра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Арестован петербургский врач, обвиняемый в надругательстве над пациенткамиАрестован петербургский врач, обвиняемый в надругательстве над пациентками
Власти США будут сразу же отправлять в Мексику всех мигрантов, незаконно пересекших границу Власти США будут сразу же отправлять в Мексику всех мигрантов, незаконно пересекших границу
В МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к ПутинуВ МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к Путину
В Махачкале найден мертвым советник премьера ДагестанаВ Махачкале найден мертвым советник премьера Дагестана
В Индии найдено тело мальчика, похищенного леопардомВ Индии найдено тело мальчика, похищенного леопардом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 806


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru