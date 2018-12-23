Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском после падения гигантского метеорита может затопить поселок

15:52

Фото: vk.me



В Хабаровском крае упал гигантских размеров метеорит, передают российские СМИ. Как стало известно, ЧП случилось на территории Верхнебуреинского района. После падения астероида, который задел вершину сопки, скала рухнула и перекрыла русло реки Бурея.



Метеорит упал несколько суток назад, в отдаленном и безлюдном месте. Как отмечают представители местных властей, размеры астероида были очень большими, судя по том, что оказалось полностью засыпанным русло реки.



О случившемся уже доложили главе МЧС. В мероприятиях по оценке обстановки используются данные космических спутников. К месту происшествия направлены две группы, оснащенные спутниковыми телефонами и дозиметрами, которым предстоит установить уровень радиации. Представители Бурейской ГЭС на протяжении последних нескольких дней фиксировали снижение потока в водохранилище, однако не могли обнаружить его причины.



Отмечается, что устье реки Бурея было засыпано выше устья реки Тырма, на расстоянии около семидесяти километров от населенного пункта Чекунда, где сейчас проживают порядка трехсот человек.



Как заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, в месте обвала продолжает подниматься вода, формируется наледь. Дальнейшее поведение реки предсказать сложно. Не исключено, что поселок может подтопить. По словам Маслова, ширина обвала - около километра, высота достигает 160 метра.



Автор: Злата Богатова

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