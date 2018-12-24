Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Деми Ловато впервые отреагировала на публикации в СМИ о ее передозировке

24.12.2018 22:16

Фото: caravan.kz



Американская певица Деми Ловато, около месяца назад покинувшая рехаб, решилась откровенно рассказать о событиях минувшего лета, когда ее экстренно доставили в больницу.



Звезда также обвинила прессу в публикации лживой информации.



В конце минувшего июля певицу доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса с подозрением на передозировку. Позже артистка прошла трехмесячный курс реабилитации, который завершился в ноябре. В результате Деми Ловато решила сама рассказать о том, что же с ней произошло.



Пока звезда восстанавливала здоровье, в СМИ периодически появлялись публикации со ссылкой на инсайдеров. Пресса, в частности, писала о срывах, которые происходят у певицы. Вероятно, устав читать новости от анонимных источников, Деми Ловато, до этого не комментировавшая свое состояние, решилась на откровенное заявление.



В своем Twitter певица опровергла все слухи о проблемах в ее жизни, призвав поклонников не верить таблоидам. По словам Деми Ловато, она ненавидит СМИ и ее тошнит от выдуманных журналистами историй. Всем, кто хочет получить действительно правдивую информацию, стоит верить лишь ее словам, и она обязательно когда-нибудь расскажет обо всем.



Ловато подчеркнула, что сейчас она "трезва и счастлива, что жива", много работает и отдыхает, и рада чувствовать себя "чистой". При этом она отметила, что до сих пор проходит лечение и поэтому еще более остро нуждается в личном пространстве.



Певица также отметила, что было бы здорово "выпустить на волне всех этих слухов песню", в которой бы все объяснилось. Однако она "никому ничего не должна", поэтому не намерена торопится с какими-либо заявлениями. Артистка заверила своих поклонников, что вернется, как только будет к этому готова.



Автор: Злата Богатова

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