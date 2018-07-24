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Певицу Деми Ловато экстренно доставили в больницу из-за передозировки
24.7.2018 23:23
Фото: womenzmag.com
В Соединенных Штатах экстренно госпитализирована известная певица Деми Ловато.
Как передают американские СМИ, речь может идти о передозировке.
По данным портала TMZ, который цитирует собственные хорошо осведомленные источники, 25-летняя звезда сейчас находится в одной из больниц Лос-Анджелеса. Отмечается, что певица была экстренно госпитализирована с признаками передозировки некого наркотического вещества. Достоверных сведений о том, как Деми Ловато чувствует себя в настоящее время, пока не поступало.
Напомним, свой первый сольный альбом артистка выпустила в 2008 году. В период 2012-2013 годов Деми Ловато была судьей в популярном шоу X Factor. Певица оценивала творческие способности участников в компании Бритни Спирс, Эл Эй Рида и Саймона Коуэлла.
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