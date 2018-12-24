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После трагедии в Пермском крае сын владельца «Уралкалия» пошел в клуб с королевой красоты
24.12.2018 17:39
Фото: bloknot.ru
Сын владельца "Уралкалия" Никита Мазепин после трагических событий в Соликамске, где погибли девять человек, отправился на вечеринку в Москве.
Как пишут российские СМИ, несмотря на объявленные в Пермском крае траур, гонщик GP3 весело проводил время в клубе Secret Room в компании "Мисс Екатеринбург-2014".
Помимо уроженки Челябинской области Софии Никитчук, которая не так давно стала помощником депутата Госдумы, вместе с Никитой Мазепиным отдыхали еще несколько приятелей. Позже они поделились впечатлениями в соцсетях, опубликовав фото- и видеоматериалы. Разместил соответствующие посты и сам сын владельца "Уралкалия". Компания молодых людей, судя их страничкам, танцевала и с удовольствием подпевала молодому рэп-исполнителю Janil Natas, приехавшему в столицу из Абхазии.
Отец Никиты Мазепина является руководителем "Уралхима" и занимает пост замглавы совета директоров "Уралкалия".
Как уже сообщалось, спасателям удалось добраться до горняков, блокированных в строящемся стволе в СКРУ-3 в Соликамске, лишь с шестой попытки. После тушения огня тела погибших девяти человек были подняты на поверхность. К настоящему времени опознание жертв трагедии завершилось, родственникам разрешили забрать останки и начать готовиться к похоронам. В связи с пожаром в Прикамье был официально объявлен день траура.
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