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В Соликамске на поверхность подняли тела всех погибших на шахте строителей
23.12.2018 20:57
Фото: pikabu.ru
В Прикамье спасатели подняли на поверхность тела всех девяти погибших строителей, работавших в четвертом стволе рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3) "Уралкалия".
Как рассказали в оперативном штабе, ранее созданном на месте ЧП, тела находились на глубине более 360 метра.
Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы поднять на поверхность всех погибших строителей. Первого человека они достали из-под земли примерно в 16 часов по местному времени (14 по Москве). Ранее выяснилось, что погибшие строители являлись сотрудниками ФГУП "УС-30" (Башкирия). Пять человек были жителями Пермского края, трое - приехали в Прикамье из Башкирии, еще один человек проживал на территории Краснодарского края.
Отмечается, что лишь недавно удалось полностью ликвидировать очаги возгорания.
В момент ЧП в строящемся стволе в общей сложности находилось семнадцать человек. Оперативно вывести на поверхность удалось лишь восемь из них, девять оказались заблокированными под землей. Тела погибших спасатели смогли отыскать лишь в ночь на воскресенье - первые попытки добраться до людей оказались безрезультатными из-за сильного задымления и высокой температуры.
Руководство ПАО "Уралкалий" приняло решение о выделении семьям погибших по три миллиона рублей. Как указано на официальном портале компании, предприятие готово оказывать родственникам строителей всестороннюю помощь и поддержку.
Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отдал распоряжение о выплате семьям погибших строителей по одному миллиону рублей, независимо о того, из каких регионов они приехали в Соликамск. Башкирское "Управление строительства-30", осуществлявшее работы в Прикамье, также заявило о том, что выплатит двухмиллионные компенсации родственникам горняков, погибших при пожаре, а также возьмет на себя затраты по похоронам.
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