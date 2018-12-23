ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»
В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»
Во Франции число задержанных «желтых жилетов» увеличилось до 220
Во Франции число задержанных «желтых жилетов» увеличилось до 220
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Соликамске на поверхность подняли тела всех погибших на шахте строителейВ Соликамске на поверхность подняли тела всех погибших на шахте строителей
Богомаз: Чиновников, отправивших детей в Турцию за счет благотворителей, накажутБогомаз: Чиновников, отправивших детей в Турцию за счет благотворителей, накажут
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях права человека в КрымуГенассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях права человека в Крыму
СМИ: Пожар в новосибирской больнице мог устроить погибший пациент с последней стадией ракаСМИ: Пожар в новосибирской больнице мог устроить погибший пациент с последней стадией рака
В Индонезии число жертв цунами достигло 168 человекВ Индонезии число жертв цунами достигло 168 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Соликамске на поверхность подняли тела всех погибших на шахте строителей


23.12.2018 20:57
В Соликамске на поверхность подняли тела всех погибших на шахте строителейФото: pikabu.ru

В Прикамье спасатели подняли на поверхность тела всех девяти погибших строителей, работавших в четвертом стволе рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3) "Уралкалия".

Как рассказали в оперативном штабе, ранее созданном на месте ЧП, тела находились на глубине более 360 метра.

Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы поднять на поверхность всех погибших строителей. Первого человека они достали из-под земли примерно в 16 часов по местному времени (14 по Москве). Ранее выяснилось, что погибшие строители являлись сотрудниками ФГУП "УС-30" (Башкирия). Пять человек были жителями Пермского края, трое - приехали в Прикамье из Башкирии, еще один человек проживал на территории Краснодарского края.

Отмечается, что лишь недавно удалось полностью ликвидировать очаги возгорания.

В момент ЧП в строящемся стволе в общей сложности находилось семнадцать человек. Оперативно вывести на поверхность удалось лишь восемь из них, девять оказались заблокированными под землей. Тела погибших спасатели смогли отыскать лишь в ночь на воскресенье - первые попытки добраться до людей оказались безрезультатными из-за сильного задымления и высокой температуры.

Руководство ПАО "Уралкалий" приняло решение о выделении семьям погибших по три миллиона рублей. Как указано на официальном портале компании, предприятие готово оказывать родственникам строителей всестороннюю помощь и поддержку.

Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отдал распоряжение о выплате семьям погибших строителей по одному миллиону рублей, независимо о того, из каких регионов они приехали в Соликамск. Башкирское "Управление строительства-30", осуществлявшее работы в Прикамье, также заявило о том, что выплатит двухмиллионные компенсации родственникам горняков, погибших при пожаре, а также возьмет на себя затраты по похоронам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане
В подмосковном Дзержинском из-под завалов извлекли тело третьего погибшегоВ подмосковном Дзержинском из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»
Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации КрымаГенассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации Крыма
С начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцевС начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцев

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru