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В Мексике вновь совершено массовое убийство
06:41
Фото: moldova.org
В мексиканской столице неизвестные совершили массовое убийство, расстреляв людей, которые собрались на праздник.
В результате ЧП, случившегося на территории района Кармен-Сердан, погибли пять человек.
Как передает портал Excelsior, в одном из домов указанного района собрались несколько человек, приглашенных на праздник. К дому внезапно подъехали бандиты. Войдя в помещение, злоумышленники сразу же открыли огонь по тем, кто пришел на вечеринку. Два человека от полученных ранений скончались на месте, еще трое - в госпитале, несмотря на все усилия медиков.
Нападавшим удалось скрыться, полицейские ведут расследование. Мотивы убийства предстоит выяснить, однако согласно основной версии, преступление в Кармен-Сердан может быть криминальной разборкой. Дело в том, что район в последнее время считается местом присутствия наркоторговцев, уровень преступности в этой части мексиканской столицы значительно возрос.
Как уже сообщалось ранее, несмотря на все усилия властей по борьбе с организованной преступностью, в различных регионах Мексики уровень криминогенности остается пугающим. По данным официальной статистики, в течение первых шести месяцев этого года в стране стали жертвами убийств более одиннадцати тысяч человек.
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