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В Мексике за полгода убиты более 11 тысяч человек
10:06
Фото: novostidny.ru
В Мексике с начала этого года более одиннадцати тысяч человек стали жертвами организованных преступных группировок и криминальных сообществ, передает ТАС.
Данные приводят в своем докладе представители общественной организации Semaforo Delictivo.
По данным статистики, которую приводят общественники, за период с начала года по июль на территории Мексики были убиты около 11,2 тысяч человек. Количество жертв преступных сообществ, действующих в стране, почти на треть превысило показатели за аналогичный период прошлого года.
В отчете отмечается, что существенно возросло количество преступлений, связанных с наркоторговлей. Увеличилось "число расправ, умышленных убийств, убийств женщин", заявил в эфире телевизионного канала Televisa глава организации Сантьяго Роэль. По его словам, растет и количество автоугонов, не снижаются показатели по домашнему насилию.
На общем фоне фиксируется меньше похищений, ограблений домов и магазинов, а также преступлений, связанных с вымогательством, отметил Роэль. При этом умышленных убийств в течение первого полугодия было совершено на 15% больше, чем годом ранее.
Как свидетельствуют результаты недавнего соцопроса, который проводил Национальный институт статистики и географии, подавляющее большинство мексиканцев (75%) не чувствуют себя достаточно защищенными даже дома.
В прошлом году в Мексике было зафиксировано более 29 тысяч убийств. Подобный уровень стал самым высоким за последние двадцать лет. Судя по данным статистики, есть опасения полагать, что в этом году печальный рекорд может быть вновь побит.
Напомним, несмотря на все усилия властей по борьбе с организованной преступностью, в различных регионах Мексики уровень криминогенности остается пугающим. В минувшем мае на севере страны были найдены убитыми двое похищенных политиков. Жертвами убийства стали Эдуардо Арагон, возглавлявший муниципальное отделение партии "Общественный форум", и член Партии демократической революции Лилиана Гарсия. Она ранее пыталась претендовать на одну из выборных должностей руководстве штата Чиуауа.
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