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В Мексике за полгода убиты более 11 тысяч человек


10:06
В Мексике за полгода убиты более 11 тысяч человекФото: novostidny.ru

В Мексике с начала этого года более одиннадцати тысяч человек стали жертвами организованных преступных группировок и криминальных сообществ, передает ТАС.

Данные приводят в своем докладе представители общественной организации Semaforo Delictivo.

По данным статистики, которую приводят общественники, за период с начала года по июль на территории Мексики были убиты около 11,2 тысяч человек. Количество жертв преступных сообществ, действующих в стране, почти на треть превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

В отчете отмечается, что существенно возросло количество преступлений, связанных с наркоторговлей. Увеличилось "число расправ, умышленных убийств, убийств женщин", заявил в эфире телевизионного канала Televisa глава организации Сантьяго Роэль. По его словам, растет и количество автоугонов, не снижаются показатели по домашнему насилию.

На общем фоне фиксируется меньше похищений, ограблений домов и магазинов, а также преступлений, связанных с вымогательством, отметил Роэль. При этом умышленных убийств в течение первого полугодия было совершено на 15% больше, чем годом ранее.

Как свидетельствуют результаты недавнего соцопроса, который проводил Национальный институт статистики и географии, подавляющее большинство мексиканцев (75%) не чувствуют себя достаточно защищенными даже дома.

В прошлом году в Мексике было зафиксировано более 29 тысяч убийств. Подобный уровень стал самым высоким за последние двадцать лет. Судя по данным статистики, есть опасения полагать, что в этом году печальный рекорд может быть вновь побит.

Напомним, несмотря на все усилия властей по борьбе с организованной преступностью, в различных регионах Мексики уровень криминогенности остается пугающим. В минувшем мае на севере страны были найдены убитыми двое похищенных политиков. Жертвами убийства стали Эдуардо Арагон, возглавлявший муниципальное отделение партии "Общественный форум", и член Партии демократической революции Лилиана Гарсия. Она ранее пыталась претендовать на одну из выборных должностей руководстве штата Чиуауа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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