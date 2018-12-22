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Kurier: Стрельбу в центре Вены устроили мафиози из Черногории


22.12.2018 21:50
Kurier: Стрельбу в центре Вены устроили мафиози из ЧерногорииФото: kleinezeitung.at

Подтвердилась версия о криминальном характере перестрелки, случившейся около ресторана в самом центре Вены. По данным зарубежной прессы, участниками ЧП стали представители черногорской мафии.

Напомним, в результате инцидента один человек погиб, еще один был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

Со ссылкой на источники в австрийской полиции пресса называет имя погибшего мужчины. Как стало известно, в результате ЧП был застрелен 31-летний Владимир Роганович. В прошлом он входил в состав криминального клана Ковачиан. Около девяти лет назад Рогановича признали виновным в убийстве лидера конкурирующей банды, после чего он отправился за решетку на пять лет. В 2017 году Роганович вновь был осужден - на этот раз его приговорили к восьми месяцам, уличив в подделке документов.

Вторым пострадавшим, пишет издание Kurier, является 22-летний Стефан В., приехавший в Австрию из черногорского города Никшич.

Информации о личности злоумышленника, открывшего огонь у ресторана Figlmuller и скрывшегося с места преступления, пока не поступало. По данным ряда СМИ, мужчину уже задержала полиция, однако официальных комментариев от правоохранителей еще не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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