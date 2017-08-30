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В центре Вены расстреляли двух мужчин, один скончался
09:31
Фото: rferl.org
Полиция австрийской столицы выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого погиб один человек, еще одного с огнестрельными ранениями госпитализировали.
ЧП случилось в самом центре Вены, передает ТАСС.
По предварительным данным, инцидент, произошедший около Figlmuller, не является террористическим актом. Как заявили представители правоохранительных органов Вены, угрозы для жителей города нет. Полицейские приступили к розыску преступника, скрывшегося с места ЧП.
На месте происшествия работают сотрудники спецназа из подразделения "Кобра", над центральными улицами Вены осуществляет патрулирование полицейский вертолет. К ресторану, которого произошла стрельба, направлены усиленные наряды полиции. Силовиками был перекрыт ряд улиц.
Согласно основной версии, речь идет о неком криминальном происшествии либо заказным убийством, отмечают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в полицейском управлении города.
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