Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пермском крае девять человек заблокированы на шахте «Уралкалия»

17:36

Фото: pikabu.ru



В краевом главке МЧС не подтвердили сведения о взрыве метана, который якобы произошел на Соликамском калийном рудоуправлении-3 (СКРУ-3) "Уралкалия", передает агентство "Интерфакс".



Ранее в СМИ появились сообщения о задымлении на руднике в Пермском крае. По последней информации, заблокированными под землей сейчас остаются девять сотрудников подрядной организации.



Представители краевого ведомства заявили, что на месте ЧП активно продолжается спасательная операция. Группировку МЧС предполагается в ближайшее время увеличить за счет горноспасателей из Новосибирска, которые уже находятся в полной боевой готовности.



Подтвердив сообщения о задымлении, представители компании "Уралкалий" заявили, что блокированными остаются девять человек. В общей сложности в момент ЧП под землей находились семнадцать человек, восемь удалось достаточно быстро вывести на поверхность. Уточняется, что инцидент произошел на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3". Предположительно, строительные работы и стали причиной случившегося, отметили в пресс-службе.



Ранее в ряде российских СМИ появились публикации о вспышке метана, спровоцированной естественными процессами либо просчетами при осуществлении горных работ.



Автор: Злата Богатова

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