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Турчинов: Украинские корабли вновь готовятся к проходу через Керченский пролив


20.12.2018 20:47
Турчинов: Украинские корабли вновь готовятся к проходу через Керченский проливФото: pl.com.ua

В Киеве собираются вновь направить военные корабли через Керченский пролив, передает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова. По его словам, новый проход предполагается осуществить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций. Таким образом украинские власти намерены показать, что "Киев соблюдает законы".

Как заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, в скором времени военные корабли вновь будут направлены к Керченскому проливу. Поделившись планами на ближайшее будущее в интервью Би-би-си, он подчеркнул, что "нельзя медлить" и предложил зарубежным партнерам поучаствовать в проходе "из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье".

Представитель киевских властей подчеркнул, что представителей ОБСЕ и других организаций пригласят поприсутствовать на кораблях, когда они выйдут на заданный маршрут.

В отечественном внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав заявление Александра Турчинова, назвали подобные реплики "абсолютно безответственными". В МИД указали, что такого рода действия призваны исключительно "усугубить ситуацию".

В конце ноября в России были арестованы двенадцать украинских моряков, которые на трех кораблях нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Они пересекли госграницу, взяв курс на Керченский пролив, проигнорировав при этом требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ было применено оружие, вскоре после чего украинские суда удалось задержать. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. В документе, внесенном представителем Киева, выражалось осуждение в связи с возведением моста через Керченский пролив и препятствование международному судоходству в водах Азовского моря.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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