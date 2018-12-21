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В Карачаево-Черкесии три человека погибли в ДТП
21.12.2018 18:29
Фото: inforos.ru
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии приступили к установлению обстоятельств ДТП, в котором три человека погибли, еще три с травмами попали в больницы.
Смертельная авария случилась на девятом километре трассы "Черкесск - Хабез подъезд к МЦО Архыз".
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в полиции Карачаево-Черкесии, дорожно-транспортное происшествие, в которой три человека погибли, еще трое пострадали, произошло вечером минувшего четверга, 20 декабря.
В ходе предварительного расследования установлено, что примерно в 23:30 по московскому времени водитель машины "ГАЗ-31105" допустил выезд на встречную полосу, где по касательной столкнулся с "ВАЗ-2114". Сразу после этого "Волга" врезалась в следовавший навстречу "ВАЗ-21074". Жертвами аварии стали водители "Волги" и "семерки", а также пассажир второй машины. Обстоятельства смертельного инцидента сейчас выясняют специалисты.
Ранее стало известно о происшествии под Псковом, где в аварии погибли возвращавшиеся с конкурса молодых ученых сотрудники Великолукской сельхозакадемии. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12.55 по московскому времени в районе 352-го километра дороги Санкт-Петербург - Невель, когда женщина 1974 года рождения, ехавшая за рулем машины марки "Мазда", потеряла управление. В результате неподалеку от деревни Карпово иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в две машины - ВАЗ-2114 и "Рено Логан". Как выяснилось позже, в машине ВАЗ-2114 в Великие Луки из Пскова возвращались участники финального этапа конкурса молодых ученых и новаторов "Умник-2018".
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