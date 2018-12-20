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Под Псковом страшная дорожная авария унесла жизни пяти человек
20.12.2018 18:32
Фото: znak.com
Под Псковом пять человек стали жертвами тройного ДТП. В числе жертв аварии - возвращавшиеся с конкурса молодых ученых четверо сотрудников Великолукской сельхозакадемии.
Смертельная авария случилась в минувший вторник, 18 декабря, на автотрассе Р-23, на территории Островского района.
Как передают местные СМИ со ссылкой на представителей областной ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось около 12.55 по московскому времени в районе 352-го километра дороги Санкт-Петербург - Невель. В ходе предварительного разбирательства установлено, что женщина 1974 года рождения, ехавшая за рулем машины марки "Мазда", потеряла управление. В результате неподалеку от деревни Карпово иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в две машины - ВАЗ-2114 и "Рено Логан".
От полученных ранений на месте скончались водитель и пассажир машины отечественного производства, двое их попутчиков и пассажир "Мазды" позже умерли в Островской районной больнице. Автоледи в аварии получила травмы, ее госпитализирована. Сведений о состоянии пока не поступало. Водитель машины "Рено Логан" не пострадал.
Как выяснилось позже, в машине ВАЗ-2114 в Великие Луки из Пскова возвращались участники финального этапа конкурса молодых ученых и новаторов "Умник-2018". Все сотрудники Великолукской сельскохозяйственной академии погибли в этой страшной дорожной аварии, подтвердила пресс-служба госучреждения.
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