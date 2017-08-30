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В Румынии найдено тело пропавшей певицы Анки Поп
12:18
Фото: sputnik.ru
В Румынии трагически погибла известная певица Анка Поп.
По данным зарубежных СМИ, машина артистки, сорвавшись на большой скорости с трассы, упала в реку Дунай.
Как передает агентство Associated Press, ранее в полицию поступил сигнал об исчезновении румынско-канадской певицы. В экстренные службы обратилась сестра Анки Поп, сообщив о том, что не может связаться с родственницей.
В ходе начатых поисков автомобиль певицы был найден в реке Дунай. Спустя некоторое время дайверы, задействованные в мероприятиях на юго-западе Румынии, обнаружили и тело женщины. Погибшей исполнительнице было лишь тридцать четыре года.
Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту гибели звезды. Обстоятельства смерти Анки Поп выясняются.
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