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Эксперты Christie’s оценили выставляемый на торги двойной портрет Хокни в $38 млн


18.12.2018 14:16
Эксперты Christie’s оценили выставляемый на торги двойной портрет Хокни в $38 млнФото: blogspot.com

Самым дорогим лотом намеченного на март аукциона Christie's в Лондоне станет монументальное полотно известного британского художника Дэвида Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт".

Как передает ТАСС, картину предварительно оценили примерно в тридцать восемь миллионов долларов.

Созданное в 1969 году полотно станет топ-лотом аукциона "Послевоенное и современное искусство", отмечают организаторы торгов, намеченных на 6 марта 2019 года. Как указано в пресс-релизе Christie's, оценочная стоимость монументального двойного портрета превысила 37,7 миллиона долларов.

Отмечается, что произведение искусства в прошлом находилось в коллекции Барни Эбсуорта. На сегодняшний день совокупная выручка по результатам продаж картин из собрания на аукционах дома Christie's превышает 323 миллиона долларов.

В рамках предаукционной выставки полотно будет демонстрироваться в Нью-Йорке и Лондоне. Затем картина будет продана на вечерних торгах "Послевоенное и современное искусство". Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет главным в целой серии аукционов, которые будут проводиться в период 22 февраля по 7 марта. Ценителям искусства на них представят работы, созданные в ХХ веке.

Напомним, не так давно полотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художников. За работу британского художника, представленную в минувшем ноябре на торгах Christie's, покупатель, имя которого организаторами не называется, заплатил более девяноста миллионов долларов. До этого рекордно дорогим произведением искусства в этой категории в течение примерно пяти лет считалась скульптура американца Джеффа Кунса. Созданную им "Собаку из шариков" на аукционе продали за пятьдесят восемь миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова

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