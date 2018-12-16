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Лавров ответил на вопрос о возможной войне с Украиной
16:27
Фото: vk.me
Российская Федерация не будет воевать с Украиной, заявил глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. По словам министра, в сравнении с нынешним киевским режимом, который пришел к власти "благодаря предательству Западом всех норм международного права", гораздо большую важность для Москвы сейчас представляет украинское государство.
Сергей Лавров подчеркнул, что после признания провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Россия может утратить отношения с Украиной. Соседнее государство в результате может остаться "в руках нацистского режима". Выступая в эфире радио "Комсомольская правда", глава российского МИД отметил, что украинские граждане, проживающие на востоке страны, воюют с нынешним киевским режимом, который можно сравнить нацистским и неонацистским.
Ранее в МИД РФ сообщили о готовящейся Киевом провокации в Донбассе. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического министерства Мария Захарова, внезапно обострившаяся на мариупольском направлении обстановка даст украинскому президенту Петру Порошенко поднять вопрос о необходимости отменить приближающиеся выборы. Позднее войска республики были приведены в полную боевую готовность, а на территории ДНР была успешно пресечена вылазка двух групп украинских диверсантов.
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