ИнтерНовости - новости в стране и мире
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе
Лукашенко: Россия хочет поглотить Белоруссию
Лукашенко: Россия хочет поглотить Белоруссию
В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа
В Томске четырехлетний ребенок выжил после падения с девятого этажа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Войска ДНР приведены в полную боевую готовностьВойска ДНР приведены в полную боевую готовность
Лукашенко: Россия хочет поглотить БелоруссиюЛукашенко: Россия хочет поглотить Белоруссию
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарковВ Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков
В Госдепе опечалены смертью иранского правозащитника Сейеди-Насири В Госдепе опечалены смертью иранского правозащитника Сейеди-Насири
В Петербурге двое мужчин погибли в результате отравления неизвестным веществомВ Петербурге двое мужчин погибли в результате отравления неизвестным веществом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 8 глава. Новогоднее шоуУровень игры. 8 глава. Новогоднее шоу
Уровень игры. 7 глава. Невидимые раныУровень игры. 7 глава. Невидимые раны
Уровень игры. 6 глава. Знание - силаУровень игры. 6 глава. Знание - сила
Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Войска ДНР приведены в полную боевую готовность


14.12.2018 21:54
Войска ДНР приведены в полную боевую готовностьФото: hournews.net

В полную боевую готовность приведены войска ДНР, передает ТАСС со ссылкой на замначальника управления народной милиции республики Эдуарда Басурина. Как стало известно, украинские силовики стянули к линии соприкосновения три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По словам Эдуарда Басурина, ранее украинская сторона, готовя вероятное наступление, подтянула на линию соприкосновения несколько дивизионов РСЗО. Учитывая информацию, имеющуюся в распоряжении официального Донецка, воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)  приведены в полную боевую готовность.

Как указал замглавы руководителя управления народной милиции, артподразделения Украины имеют по два боекомплекта боеприпасов. Около трех дней назад необходимый запас доставили расположенной на границе Запорожской и Донецкой областей Розовки. Речь идет о боеприпасах, предназначенных для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", отметил Басурин. Известно также, что украинская сторона развернула вооружение в районе Андреевки, Володарского и Македоновки. Кроме того, десять танков были переброшены на позиции ВСУ к северу от Мариуполя.

Ранее в МИД РФ проинформировали о крупной провокации, которую киевские власти планируют осуществить в самое ближайшее время на территории Донбасса. По словам официального представителя отечественного внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, обстановка, внезапно обострившаяся на мариупольском направлении, позволит украинскому лидеру Петру Порошенко поднять вопрос об отмене президентских выборов.

Захарова отметила, что Киев намеревается задействовать сконцентрированную войсковую группировку. Дополнительные силы в Донбасс стягивались на протяжении нескольких месяцев. Напомнив о том, что в стране ранее объявили о режиме военного положения, подчеркнула представитель МИД, речь может идти о масштабном и стремительном наступлении. Целью этих действий, вероятно, является захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья, подразумевающий в дальнейшем выход к границе РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В австралийском заповеднике умер всемирно известный кенгуру РоджерВ австралийском заповеднике умер всемирно известный кенгуру Роджер
В Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчикаВ Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчика
МВД Франции: страсбургского стрелка убили во время задержанияМВД Франции: страсбургского стрелка убили во время задержания
Глава Кемеровской области навестил отшельницу Агафью ЛыковуГлава Кемеровской области навестил отшельницу Агафью Лыкову
СМИ: Скотленд Ярд выясняет причастность РФ к смерти Перепеличного СМИ: Скотленд Ярд выясняет причастность РФ к смерти Перепеличного

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru