Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Войска ДНР приведены в полную боевую готовность

14.12.2018 21:54

Фото: hournews.net



В полную боевую готовность приведены войска ДНР, передает ТАСС со ссылкой на замначальника управления народной милиции республики Эдуарда Басурина. Как стало известно, украинские силовики стянули к линии соприкосновения три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО).



По словам Эдуарда Басурина, ранее украинская сторона, готовя вероятное наступление, подтянула на линию соприкосновения несколько дивизионов РСЗО. Учитывая информацию, имеющуюся в распоряжении официального Донецка, воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.



Как указал замглавы руководителя управления народной милиции, артподразделения Украины имеют по два боекомплекта боеприпасов. Около трех дней назад необходимый запас доставили расположенной на границе Запорожской и Донецкой областей Розовки. Речь идет о боеприпасах, предназначенных для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", отметил Басурин. Известно также, что украинская сторона развернула вооружение в районе Андреевки, Володарского и Македоновки. Кроме того, десять танков были переброшены на позиции ВСУ к северу от Мариуполя.



Ранее в МИД РФ проинформировали о крупной провокации, которую киевские власти планируют осуществить в самое ближайшее время на территории Донбасса. По словам официального представителя отечественного внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, обстановка, внезапно обострившаяся на мариупольском направлении, позволит украинскому лидеру Петру Порошенко поднять вопрос об отмене президентских выборов.



Захарова отметила, что Киев намеревается задействовать сконцентрированную войсковую группировку. Дополнительные силы в Донбасс стягивались на протяжении нескольких месяцев. Напомнив о том, что в стране ранее объявили о режиме военного положения, подчеркнула представитель МИД, речь может идти о масштабном и стремительном наступлении. Целью этих действий, вероятно, является захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья, подразумевающий в дальнейшем выход к границе РФ.



Автор: Злата Богатова

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