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В Донбассе пресекли вылазку двух диверсионных групп ВСУ
18:31
Фото: volynnews.com
В ДНР пресекли вылазку украинских диверсантов, передает ТАСС.
О некоторых обстоятельствах инцидента, в результате которого были ранены пятеро киевских силовиков, рассказал руководитель пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов.
Как сообщил Безсонов, на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) были выявлены и остановлены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция, проводившаяся на горловском направлении, была осуществлена силами народной милиции. После того, как от наблюдателей поступил сигнал об обнаружении противника, диверсанты были "затянуты в ловушку".
В результате инцидента ранения получили пять киевских силовиков. Безсонов, отметил, что попытку украинских военнослужащих приблизиться к позициям ДНР близ поселка Верхнеторецкое и в районе Светлодарска зафиксирована минувшей ночью.
Ранее в МИД РФ проинформировали о крупной провокации, которую киевские власти планируют осуществить в самое ближайшее время на территории Донбасса. По словам официального представителя отечественного внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, обстановка, внезапно обострившаяся на мариупольском направлении, позволит украинскому лидеру Петру Порошенко поднять вопрос об отмене президентских выборов.
В минувшую пятницу войска республики были приведены в полную боевую готовность. Со ссылкой на замначальника управления народной милиции республики Эдуарда Басурина отмечалось, что украинские силовики стянули к линии соприкосновения три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО), готовя вероятное наступление.
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