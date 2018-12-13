|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе
13.12.2018 19:59
Фото: poliksal.ru
В Киеве идет подготовка провокации в Донбассе, информировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Резко обострившаяся на мариупольском направлении обстановка даст украинскому лидеру Петру Порошенко возможность отменить приближающиеся выборы, подчеркнула дипломат.
В целях осуществления такого рода боевых задач предполагается задействовать сконцентрированную войсковую группировку, передает ТАСС. По словам Марии Захаровой, ВСУ стягивало дополнительные силы на протяжении нескольких месяцев. Рассказав о планах Киева, официальный представитель российского МИД пояснила, что речь может идти о самом ближайшем времени.
Учитывая объявленный ранее в стране, включая Донецкую и Луганскую области, режим военного положения, речь может идти даже о стремительном наступлении. Целью действий, которые будут начаты после провокации на линии соприкосновения, может быть захват территории Приазовья, находящейся под контролем Донецка, с последующим выходом к российской границе.
Дипломат при этом напомнила, что о стягивании Киевом войск на мариупольское направление ранее уже не раз информировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Лишь в течение 1-7 декабря наблюдатели смогли зафиксировать около двухсот единиц тяжелого вооружения и военной техники, которые ранее были запрещены минскими соглашениями. Все они были выявлены миссией ОБСЕ вне установленных мест хранения.
Обострение обстановки в регионе, выделила Захарова, позволит Порошенко получить повод для отмены президентских выборов, которые должны состояться на Украине весной следующего года.
Напомним, ранее украинский лидер назвал недавние события в Керченском проливе "войной". Как заявил Порошенко во время интервью для канала Fox News, в Киеве действия российских пограничников расценили как проявление агрессии. Обращаясь к своему российскому коллеге Владимиру Путину, глава украинского государства подчеркнул, что "это не шутка, не инцидент и не кризис".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|