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Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в Донбассе


13.12.2018 19:59
Захарова: ВСУ готовит стремительное наступление в ДонбассеФото: poliksal.ru

В Киеве идет подготовка провокации в Донбассе, информировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Резко обострившаяся на мариупольском направлении обстановка даст украинскому лидеру Петру Порошенко возможность отменить приближающиеся выборы, подчеркнула дипломат.

В целях осуществления такого рода боевых задач предполагается задействовать сконцентрированную войсковую группировку, передает ТАСС. По словам Марии Захаровой, ВСУ стягивало дополнительные силы на протяжении нескольких месяцев. Рассказав о планах Киева, официальный представитель российского МИД  пояснила, что речь может идти о  самом ближайшем времени.

Учитывая объявленный ранее в стране, включая Донецкую и Луганскую области, режим военного положения, речь может идти даже о стремительном наступлении.  Целью действий, которые будут начаты после провокации на линии соприкосновения, может быть захват территории Приазовья, находящейся под контролем Донецка, с последующим выходом к российской границе.

Дипломат при этом напомнила, что о стягивании Киевом войск на мариупольское направление ранее уже не раз информировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Лишь в течение 1-7 декабря наблюдатели смогли зафиксировать около двухсот единиц тяжелого вооружения и военной техники, которые ранее были запрещены минскими соглашениями. Все они были выявлены миссией ОБСЕ вне установленных мест хранения.

Обострение обстановки в регионе, выделила Захарова, позволит Порошенко получить повод для отмены президентских выборов, которые должны состояться на Украине весной следующего года.

Напомним, ранее украинский лидер назвал недавние события в Керченском проливе "войной". Как заявил Порошенко во время интервью для канала Fox News, в Киеве действия российских пограничников расценили как проявление агрессии. Обращаясь к своему российскому коллеге Владимиру Путину, глава украинского государства подчеркнул, что "это не шутка, не инцидент и не кризис".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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