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В Дагестане задержан один подозреваемый в стрельбе с четырьмя ранеными


16.12.2018 22:26
В Дагестане задержан один подозреваемый в стрельбе с четырьмя раненымиФото: google.com

Полиция Дагестана задержала одного из двух молодых людей, которые подозреваются в стрельбе.

Как передает агентство "Интерфакс-Юг", согласно уточненным данным, в результате конфликта, случившегося ранее в Хасавюрте, в больницу с ранениями попали четыре человека, в том числе, двое случайных прохожих.

Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД уточняется, что инцидент произошел на Речном переулке в минувшую пятницу, 14 декабря. Установлено, что четверо молодых людей в ходе некого конфликта открыли стрельбу. Двое участников ссоры были ранены и экстренно госпитализированы, тогда как их оппоненты успели скрыться.

Кроме того, получили огнестрельные ранения и двое прохожих, которым также понадобилась помощь медиков. Пострадавших доставили в больницу.

Стрельба велась из травматического пистолета и охотничьего ружья, отметили представители ведомства. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и нарушениях законодательства, связанного с условиями приобретения, хранения и ношения оружия и боеприпасов.

Автор: Злата Богатова

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