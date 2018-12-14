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В Петербурге двое мужчин погибли в результате отравления неизвестным веществом


14.12.2018 09:53
В Петербурге двое мужчин погибли в результате отравления неизвестным веществомФото: livejournal.com

В Северной столице возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.

По версии следствия, речь может идти об отравлении неким неизвестным веществом. ЧП случилось на территории Невского района Петербурга.

Как рассказали в ГСУ СКР по Петербургу, по итогам проверки уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели мужчин, тела которых нашли в квартире жилого дома, сейчас устанавливают специалисты.

Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось утром минувшей среды, 12 декабря, в одном из домов, расположенных на улице Бабушкина, где были найдены тела мужчин 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, погибшие могли отравиться неким неизвестным веществом. Обстоятельства ЧП и причины смерти сейчас выясняют эксперты.

Несколько дней назад в ЯНАО умер один из пациентов, экстренно госпитализированных с подозрением на ботулизм, после употребления в пищу рыбы, купленной с рук. Всего же в городе Губкинском было зафиксировано шесть таких случаев - заболела семья из шести человек. По факту случившегося проводят проверку соответствующие службы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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