|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге двое мужчин погибли в результате отравления неизвестным веществом
14.12.2018 09:53
Фото: livejournal.com
В Северной столице возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.
По версии следствия, речь может идти об отравлении неким неизвестным веществом. ЧП случилось на территории Невского района Петербурга.
Как рассказали в ГСУ СКР по Петербургу, по итогам проверки уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели мужчин, тела которых нашли в квартире жилого дома, сейчас устанавливают специалисты.
Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось утром минувшей среды, 12 декабря, в одном из домов, расположенных на улице Бабушкина, где были найдены тела мужчин 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, погибшие могли отравиться неким неизвестным веществом. Обстоятельства ЧП и причины смерти сейчас выясняют эксперты.
Несколько дней назад в ЯНАО умер один из пациентов, экстренно госпитализированных с подозрением на ботулизм, после употребления в пищу рыбы, купленной с рук. Всего же в городе Губкинском было зафиксировано шесть таких случаев - заболела семья из шести человек. По факту случившегося проводят проверку соответствующие службы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|