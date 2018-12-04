|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ЯНАО скончался один из членов семьи, отравившихся купленной на улице рыбой
00:30
Фото: om-saratov.ru
На Ямале скончался один из пациентов, экстренно госпитализированных несколько дней назад с подозрением на ботулизм. По факту ЧП уже проводят проверку следственные органы.
Предположительно, житель города Губкинского мог отравиться рыбой, купленной с рук.
В Ямало-Ненецком автономном округе начата проверка по факту отравления шести человек. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в городе Губкинском. Предположительно, все отравившиеся употребляли в пищу рыбу, которая продавалась с машин частными лицами. Один из пациентов, несмотря на все усилия медиков, скончался.
Причина смерти местного жителя устанавливается, с телом работают эксперты, отмечает агентство "Интерфакс-Урал" со ссылкой на представителей регионального СУ СКР. В ведомстве также сообщили, что в ходе проверки уже изъяли образцы продуктов, употреблявшихся в семье из шести человек, которая попала в больницу.
В соцсетях распространяется скан обращения городского управления Роспотребнадзора, в котором указано, что в Губкинском зафиксированы случаи серьезного отравления купленной с рук рыбой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|