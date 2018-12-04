Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЯНАО скончался один из членов семьи, отравившихся купленной на улице рыбой

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Фото: om-saratov.ru



На Ямале скончался один из пациентов, экстренно госпитализированных несколько дней назад с подозрением на ботулизм. По факту ЧП уже проводят проверку следственные органы.



Предположительно, житель города Губкинского мог отравиться рыбой, купленной с рук.



В Ямало-Ненецком автономном округе начата проверка по факту отравления шести человек. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в городе Губкинском. Предположительно, все отравившиеся употребляли в пищу рыбу, которая продавалась с машин частными лицами. Один из пациентов, несмотря на все усилия медиков, скончался.



Причина смерти местного жителя устанавливается, с телом работают эксперты, отмечает агентство "Интерфакс-Урал" со ссылкой на представителей регионального СУ СКР. В ведомстве также сообщили, что в ходе проверки уже изъяли образцы продуктов, употреблявшихся в семье из шести человек, которая попала в больницу.



В соцсетях распространяется скан обращения городского управления Роспотребнадзора, в котором указано, что в Губкинском зафиксированы случаи серьезного отравления купленной с рук рыбой.



Автор: Злата Богатова

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