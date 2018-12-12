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До 12 человек возросло число погибших в результате теракта под Кабулом
12.12.2018 08:22
Фото: alphagroup.ru
В Афганистане до двенадцати человек увеличилось количество жертв взрыва, прогремевшего на территории столичной провинции.
Ранее была официально подтверждена гибель четырех человек.
Как передает телевизионный канал 1TV со ссылкой на представителей МВД Афганистана, жертвами террористической атаки стали двенадцать военнослужащих.
Напомним, ранее стало известно о том, как смертник направил машину, начиненную взрывчаткой, в колонну военных. Нападение было совершено на территории уезда Пагман, расположенного неподалеку от столицы страны. Все погибшие являлись сотрудниками разведслужбы, отмечают источники.
По данным ряда источников, о своей причастности к случившемуся уже заявили представители радикальной группировки "Талибан".
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