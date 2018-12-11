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В Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчика
11.12.2018 21:00
Фото: podrobnosti.ua
В Афганистане не менее четырех человек стали жертвами террористической атаки, передает ТАСС.
По предварительным данным, смертник направил машину, начиненную взрывчаткой, в колонну военных.
Жертвами нападения стали по меньшей мере четыре человека, как минимум шесть ранены, передают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей руководства силовых структур Афганистана. Все погибшие являлись сотрудниками разведслужбы, отмечают источники.
Как сообщает телевизионный канал Tolo News, инцидент случился неподалеку от афганской столицы - Кабула. Смертник на заминированном автомобиле атаковал военную колонну, которая проходила по территории уезда Пагман.
Ни одна из радикальных группировок, проявляющих активность в этом регионе, пока не заявила о своей причастности к нападению.
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