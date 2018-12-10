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ЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часов


21:16
ЦУП: Российским космонавтам предстоит провести за бортом МКС более шести часовФото: livejournal.com

Российские космонавты совершили выход в открытый космос, передает ТАСС.

Членам экипажа МКС предстоит провести осмотр отверстия в "Союзе МС-09". Подобные действия будут осуществляться впервые в истории.

Как рассказали представители подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), выход в открытый космос, предполагается, будет продолжаться шесть с половиной часов. Основной задачей российских космонавтов является вскрытие противометеоритной защиты корабля "Союз МС-09", чтобы произвести осмотр отверстия в наружном слое бытового отсека.

Для российских членов экипажа МКС Олега Кононенко и Сергея Прокопьева выход в открытый космос стал в этом году уже третьим, отметили в ЦУП. Им предстоит вскрыть слой теплоизоляции и панели противометеоритной защиты над местом, где ранее была выявлена утечка. Такие действия космонавты будут проводить впервые в истории.

Запланировано, что Кононенко и Прокопьев, тщательно осмотрев и сфотографировав отверстие, возьмут соскобы с его поверхности. Полученные материалы, как и панель микрометеоритной защиты, уже 20 декабря на том же "Союзе МС-09" предполагается отправить на Землю, где с ними начнут работать эксперты.

Возможно, Кононенко и Прокопьев приступят к выполнению и других задач. В частности, если им позволит время, космонавты совершат демонтаж оборудования, которое использовалось для реализации экспериментального проекта "Выносливость", и снимут с модуля "Поиск" ряд размещенных на внешней поверхности станции устройств.

Напомним, ранее в качестве вероятной причиной ЧП специалисты называли производственный брак - по мнению проводивших разбирательство экспертов, отверстие появилось еще на Земле. Позднее появилась версия об умышленной порче. Как писал тогда "Коммерсант" со ссылкой на собственные информированные источники, американские астронавты пытались спровоцировать разгерметизацию "Союза МС-09", чтобы корабль отправили обратно на Землю ранее, чем было запланировано. Причиной этого послужила болезнь одного из членов экипажа.

Автор: Злата Богатова

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