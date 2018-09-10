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В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели


07:30
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрелиФото: livejournal.com

Новые следы от дрели выявили эксперты в обшивке космического корабля "Союз МС-09". Как информирует ТАСС, сверло достигло противометеоритной защиты, установленной с внешней стороны аппарата.

Специалисты активно продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Как сообщил источник в отечественной ракетно-космической отрасли, в ходе тщательного обследования обшивки российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" выявлены новые следы дрели. Отмечается, что сверло оставило следы не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, покрывающей корабль с внешней стороны. Она установлена в 15 мм от поверхности герметичного корпуса.

Российские космонавты, перед тем, как приступить к заделыванию "течи", запечатлели все отверстия посредством эндоскопа. Полученные фото- и видеоматериалы сейчас исследуют эксперты. По предварительным выводам специалистов, тот, кто мог сверлить корпус, прошел навылет.

Напомним, падение давления на Международной космической станции (МКС) было зафиксировано в конце минувшего августа. В качестве вероятной причины разгерметизация космического корабля "Союз МС-09" сначала указывали производственный брак. На тот момент имелись основания полагать, что отверстие во внутреннем корпусе бытового появилось еще до начала экспедиции.

Несколько дней назад в СМИ со ссылкой на источники в Роскосмосе распространились сообщения о том, что разгерметизация корабля "Союз МС-09" могла произойти из-за вмешательства американских астронавтов. Предположительно, представители Соединенных Штатов могли пытаться спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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