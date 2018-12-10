СМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортов

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Ирана сообщают о задержании подозреваемых в совершении теракта в Чабахаре
Власти Ирана сообщают о задержании подозреваемых в совершении теракта в Чабахаре
На Урале упразднили департамент, которым руководила Ольга Глацких
На Урале упразднили департамент, которым руководила Ольга Глацких
В МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол США
В МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент Франции объявил чрезвычайное положениеПрезидент Франции объявил чрезвычайное положение
На Урале упразднили департамент, которым руководила Ольга ГлацкихНа Урале упразднили департамент, которым руководила Ольга Глацких
СМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортовСМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортов
В Кисловодске разыскивают 15-летнего подростка по подозрению в убийстве приятеляВ Кисловодске разыскивают 15-летнего подростка по подозрению в убийстве приятеля
В Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человекВ Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь декабря" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь декабря" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортов


10.12.2018 15:50
СМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортовФото: inforos.ru

Задержанная, а позже арестованная в канадском Ванкувере финансовый директор Huawei в общей сложности имела семь паспортов, пишет газета Standard.

В материале утверждается, что дочь основателя компании неоднократно изменяла имя.

Арестованная в аэропорту Ванкувера по запросу Соединенных Штатов Мэн Ваньчжоу в течение последних нескольких лет пользовалась семью паспортами. Известная как Сабрина Мэн, она имела в распоряжении документы на семь имен.

Как сообщает газета, за период с июня 2014-го по март 2017 года Мэн Ваньчжоу совершила не менее тридцати трех поездок в США и Канаду, в частности, посетив Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и Сиэтл. При этом она использовала три гонконгских и четыре китайских паспорта. Со ссылкой на собственные источники, журналисты утверждают, что топ-менеджер Huawei в прошлом неоднократно изменяла имя. При этом она не аннулировала один из паспортов, выданных властями Гонконга, несмотря на требования закона.

Напомним, после того, как дочь основателя известной фирмы была задержана в Ванкувере, китайские дипломаты уже потребовали немедленно освободить Мэн Ваньчжоу.

Позднее посол Соединенных Штатов был вызван в МИД Китая. Как подчеркивалось в сообщении внешнеполитического ведомства КНР, китайская сторона требовала немедленно отозвать ордер на арест бизнесмена и выражала решительный протест. Китайские дипломаты при  этом обратились к Вашингтону с призывом как можно скорее начать исправлять допущенные ошибки, подчеркивается в официальном тексте.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»
Худруком МХАТа им. Горького стал Эдуард БояковХудруком МХАТа им. Горького стал Эдуард Бояков
В РФ из Вьетнама экстрадировали россиянку, обвиняемую в наркоторговлеВ РФ из Вьетнама экстрадировали россиянку, обвиняемую в наркоторговле
Украинские власти разрешили пограничникам стрелять без предупрежденияУкраинские власти разрешили пограничникам стрелять без предупреждения
В странах Европы и Южной Америки пойманы 90 членов итальянской НдрангетыВ странах Европы и Южной Америки пойманы 90 членов итальянской Ндрангеты

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 803


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru