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СМИ: задержанная в Канаде по запросу США топ-менеджер Huawei имела семь паспортов
10.12.2018 15:50
Фото: inforos.ru
Задержанная, а позже арестованная в канадском Ванкувере финансовый директор Huawei в общей сложности имела семь паспортов, пишет газета Standard.
В материале утверждается, что дочь основателя компании неоднократно изменяла имя.
Арестованная в аэропорту Ванкувера по запросу Соединенных Штатов Мэн Ваньчжоу в течение последних нескольких лет пользовалась семью паспортами. Известная как Сабрина Мэн, она имела в распоряжении документы на семь имен.
Как сообщает газета, за период с июня 2014-го по март 2017 года Мэн Ваньчжоу совершила не менее тридцати трех поездок в США и Канаду, в частности, посетив Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и Сиэтл. При этом она использовала три гонконгских и четыре китайских паспорта. Со ссылкой на собственные источники, журналисты утверждают, что топ-менеджер Huawei в прошлом неоднократно изменяла имя. При этом она не аннулировала один из паспортов, выданных властями Гонконга, несмотря на требования закона.
Напомним, после того, как дочь основателя известной фирмы была задержана в Ванкувере, китайские дипломаты уже потребовали немедленно освободить Мэн Ваньчжоу.
Позднее посол Соединенных Штатов был вызван в МИД Китая. Как подчеркивалось в сообщении внешнеполитического ведомства КНР, китайская сторона требовала немедленно отозвать ордер на арест бизнесмена и выражала решительный протест. Китайские дипломаты при этом обратились к Вашингтону с призывом как можно скорее начать исправлять допущенные ошибки, подчеркивается в официальном тексте.
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