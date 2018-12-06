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Китай требует освободить дочь основателя Huawei, арестованную в Канаде по запросу США
6.12.2018 23:10
Фото: inforos.ru
Китайские власти требуют освободить задержанного в Канаде топ-менеджера Huawei, передает сегодня информационное агентство Associated Press.
С соответствующим заявлением выступили в МИД КНР.
Как подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, Пекин настаивает на скорейшем освобождении финдиректора компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Кроме того, китайские дипломаты хотели бы узнать о причинах случившегося.
По словам китайского дипломата, ведомство сохраняет постоянный контакт как с Канадой, так и с Соединенными Штатами, которые ранее потребовали ареста Мэн Ванчжоу. В МИД КНР при этом указали на необходимость соблюдения законных прав топ-менеджера Huawei как иностранной гражданки.
До этого в прессе появились сообщения о том, что китайское посольство в Канаде уже заявило властям Канады решительный протест в связи с инцидентом. Дочь основателя известной компании Мэн Ванчжоу, которой теперь может грозить экстрадиция в Соединенные Штаты, задержали из-за подозрений в нарушении санкций, введенных американскими властями в отношении Тегерана.
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