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В МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei вызван посол США
00:29
Фото: inforos.ru
Посол Соединенных Штатов вызван в МИД Китая в связи с арестом финансового директора компании Huawei, передают зарубежные СМИ.
Напомним, после того, как дочь основателя известной фирмы была задержана в Ванкувере, китайские дипломаты уже потребовали немедленно освободить Мэн Ваньчжоу.
Как указано в сообщении внешнеполитического ведомства КНР, американский посол вызван в МИД Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Китайская сторона, уже потребовавшая ранее от Соединенных Штатов немедленно отозвать ордер на арест бизнесмена, выразила решительный протест. Китайские дипломаты при этом обратились к Вашингтону в призывом как можно скорее начать исправлять допущенные ошибки, подчеркивается в официальном тексте.
Дочь основателя известной компании Мэн Ванчжоу, которой теперь может грозить экстрадиция в Соединенные Штаты, задержали из-за подозрений в нарушении санкций, введенных американскими властями в отношении Тегерана.
Позже стало известно об отмене встречи с торговой делегацией из канадской провинции Британская Колумбия. По данным телевизионного канала CBC, соответствующее заявление сделал глава министерства труда, торговли и технологий провинции Брюс Ралстон. По его словам, мероприятие было намечено на вторник, 11 декабря.
Предполагалось, что состоится встреча торговой миссии по лесному хозяйству в Азии, однако китайская сторона отменила ее, указав при этом на продолжающиеся международные судебные процессы в отношении представителя руководства Huawei Мэн Ваньчжоу. Канадский министр, сообщив о решении Пекина, выразил надежду, что власти Канады приложат усилия для переноса переговоров.
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