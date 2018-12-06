Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Детский омбудсмен рассказал о проблемах в семье московского подростка, принесшего нож в школу

6.12.2018 17:59

Фото: zanews.ru



В семье десятиклассника, принесшего нож в школу, есть проблемы, заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.



Напомним, ЧП случилось сегодня утром в одном из образовательных учреждений района Жулебино.



Подросток, пытавшийся пронести в школу нож, воспитывается в семье, где есть определенные проблемы, передает ТАСС со ссылкой на комментарий омбудсмена. По словам Евгения Бунимовича, в частности, у парня сложились довольно сложные отношения с матерью. Когда со школьником вела переговоры полиция, с матерью он общаться категорически отказался.



Лишь дед смог вызвать у юноши доверие, пояснил омбудсмен. Переговоры, отметил он, оказались долгими и весьма сложными. В настоящее время десятиклассник "находится в тяжелом, угнетенном состоянии", нуждаясь в помощи профессионалов.



Ранее в прессе появились сообщения о том, что у школьника может быть некое психическое расстройство. Со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах отмечалось, что его родители в прошлом даже поднимали вопрос о лечении в специализированном стационаре. Знакомые мальчика рассказывали, что он регулярно принимал какие-то препараты, по его слова, в целях профилактики срывов. Кроме того, юноша мучился от сильных головных болей.



Бунимович подтвердил сведения о том, что у юноши имеются некие проблемы с психикой. Омбудсмен при этом отметил, что мальчик не мог страдать из-за плохих оценок - парень не просто очень хорошо учится, но и принимает участие в олимпиадах. Школьник посещает это образовательное учреждение с первого класса, и педагоги его "прекрасно знают", включая особенности подростка, пояснил уполномоченный.



По словам омбудсмена, изолировать школьника в раздевалке удалось с помощью социального педагога. Представительница педсостава школы, наблюдая за юношей уже не первый день, обратила внимание на некий странный предмет в его рюкзаке. Сразу после этого она увела его в раздевалку и обратилась за помощью к охраннику. Затем в школу были вызваны полицейские, врачи и родственники подростка.



Автор: Злата Богатова

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