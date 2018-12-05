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Московский школьник пытался пронести на уроки нож
11:14
Фото: vk.me
Ученик одной из школ российской столицы пришел в учебное заведение с ножом, после чего выразил намерение покончить с собой.
Как передает ТАСС, полицейские, прибыв к месту ЧП, ведут переговоры с подростком.
ЧП случилось в московской школе № 1359, которая находится на территории района Жулебино. Сразу после инцидента часть учеников и педагогов были эвакуированы из здания образовательного учреждения.
Как заявили в пресс-службе столичного департамента образования, на данный момент ситуация находится под контролем. Уточняется, что нож у десятиклассника обнаружил охранник, который помог изолировать учащегося. В школу незамедлительно вызвали полицейских и медиков, а также родителей подростка.
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, с юношей сейчас работают психологи и сотрудники правоохранительных органов. Как отметил на своей странице в соцсети мэр Москвы, угрозы для окружающих школьник не представляет.
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