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В американской больнице умер ожидавший высылки россиянин
6.12.2018 17:14
Фото: agregator.pro
В одной из больниц американского города Джексонвилль (штат Флорида) скончался 56-летний гражданин РФ.
Как передает агентство "Интерфакс", в прошлом году россиянина арестовали за незаконное пребывание в Соединенных Штатах.
По данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Герман Волков 30 ноября скончался в медицинским центре Джексонвилля при университете Флориды. За несколько дней до этого он принял решение покинуть другое медицинское учреждение в том же Джексонвилле, отказавшись от предложенного ему там лечения.
В ведомстве отметили, что Волкова взяли под стражу летом прошлого года. Мужчину обвинили в незаконном пребывании на территории Соединенных Штатов, так как его виза к тому времени была уже просрочена. Позже суд вынес решение о депортации Волкова.
Ранее стало известно о смерти в США сорокалетнего Мергенсаны Амара. Мужчина скончался в медицинском центре Св. Джозефа, который находится в городе Такома (штат Вашингтон). В клинику его доставили из места заключения - учреждения Northwest Detention Center, где россиянин провел около года.
В минувшем августе суд постановил выслать Амара за пределы США, после чего россиянин в знак протеста объявил о начале голодовки. Она длилась вплоть до октября. Предполагалось, что Амара депортируют в ноябре, но он совершил попытку суицида. Мужчину обнаружили в камере в бессознательном состоянии - он пытался повеситься. Экстренно госпитализированного россиянина подключили к аппаратуре искусственного жизнеобеспечения, однако уже через несколько суток медики приняли решение об отключении - специалисты диагностировали у Амара гибель головного мозга.
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