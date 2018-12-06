В американской больнице умер ожидавший высылки россиянин

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Два военных самолета США разбились у побережья Японии
Два военных самолета США разбились у побережья Японии
Детский омбудсмен рассказал о проблемах в семье московского подростка, принесшего нож в школу
Детский омбудсмен рассказал о проблемах в семье московского подростка, принесшего нож в школу
В Чернобыльской зоне отчуждения провели рейв-вечеринку
В Чернобыльской зоне отчуждения провели рейв-вечеринку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Украинские власти разрешили пограничникам стрелять без предупрежденияУкраинские власти разрешили пограничникам стрелять без предупреждения
Детский омбудсмен рассказал о проблемах в семье московского подростка, принесшего нож в школуДетский омбудсмен рассказал о проблемах в семье московского подростка, принесшего нож в школу
В американской больнице умер ожидавший высылки россиянинВ американской больнице умер ожидавший высылки россиянин
На Кубани 6 человек стали жертвами ДТП с участием скоройНа Кубани 6 человек стали жертвами ДТП с участием скорой
В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца близ российской базыВ Минобороны прокомментировали проход американского эсминца близ российской базы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеНе хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе
Мама - главное слово. Мамы, с праздником!Мама - главное слово. Мамы, с праздником!
Новогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ruНовогодний марафон стройности с POLARIS и "Фармтек" на MyCharm.ru
Конкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ruКонкурс "Хиты моей косметички" на MyCharm.ru
Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В американской больнице умер ожидавший высылки россиянин


6.12.2018 17:14
В американской больнице умер ожидавший высылки россиянинФото: agregator.pro

В одной из больниц американского города Джексонвилль (штат Флорида) скончался 56-летний гражданин РФ.

Как передает агентство "Интерфакс", в прошлом году россиянина арестовали за незаконное пребывание в Соединенных Штатах.

По данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Герман Волков 30 ноября скончался в медицинским центре Джексонвилля при университете Флориды. За несколько дней до этого он принял решение покинуть другое медицинское учреждение в том же Джексонвилле, отказавшись от предложенного ему там лечения.

В ведомстве отметили, что Волкова взяли под стражу летом прошлого года. Мужчину обвинили в незаконном пребывании на территории Соединенных Штатов, так как его виза к тому времени была уже просрочена. Позже суд вынес решение о депортации Волкова.

Ранее стало известно о смерти в США сорокалетнего Мергенсаны Амара. Мужчина скончался в медицинском центре Св. Джозефа, который находится в городе Такома (штат Вашингтон). В клинику его доставили из места заключения - учреждения Northwest Detention Center, где россиянин провел около года.

В минувшем августе суд постановил выслать Амара за пределы США, после чего россиянин в знак протеста объявил о начале голодовки. Она длилась вплоть до октября. Предполагалось, что Амара депортируют в ноябре, но он совершил попытку суицида. Мужчину обнаружили в камере в бессознательном состоянии - он пытался повеситься. Экстренно госпитализированного россиянина подключили к аппаратуре искусственного жизнеобеспечения, однако уже через несколько суток медики приняли решение об отключении - специалисты диагностировали у Амара гибель головного мозга.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»Москва отказалась поставлять Баку береговой ракетный комплекс «Бал-Э»
Оставшийся без квартиры Шура высказал обвинения в адрес ЛужковаОставшийся без квартиры Шура высказал обвинения в адрес Лужкова
Эксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в ИндииЭксперты установили причину смерти 35-летней россиянки, скончавшейся в Индии
В Екатеринбурге разыскивают грабителей, катавших на санках похищенный сейфВ Екатеринбурге разыскивают грабителей, катавших на санках похищенный сейф
В центре Брисбена после перестрелки идет спецоперацияВ центре Брисбена после перестрелки идет спецоперация

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 802


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru