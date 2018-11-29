Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США умер россиянин, находившийся в заключении около года

29.11.2018 18:55

Фото: livejournal.com



Российское посольство подтвердило сведения о смерти гражданина РФ, находившегося в заключении в Соединенных Штатах.



Как сообщили дипломаты со ссылкой на заявление американских властей, Амар умер 24 ноября.



В сообщении посольства указано, что власти Соединенных Штатов известили дипломатов о смерти российского гражданина. Как стало известно, сорокалетний Мергенсана Амар умер в медицинском центре Св. Джозефа, который находится в городе Такома (штат Вашингтон). В клинику его доставили из места заключения - учреждения Northwest Detention Center.



Представители дипмиссии отметили, что уже проинформировали родственников М. Д. Амара, которые проживают в РФ, о его кончине. Дипломаты продолжают поддерживать связь с американскими властями, устанавливая все обстоятельства случившегося.



Ранее в американских СМИ появились публикации о кончине россиянина, который на протяжении почти года находился в Северозападном центре временного размещения нелегальных иммигрантов. Мужчину задержали еще в конце 2017 года на границе Соединенных Штатов при попытке незаконно проникнуть на американскую территорию.



В минувшем августе суд постановил выслать Амара за пределы США, после чего россиянин в знак протеста объявил о начале голодовки. Она длилась вплоть до октября. Предполагалось, что Амара депортируют в ноябре, но он совершил попытку суицида. Мужчину обнаружили в камере в бессознательном состоянии - он пытался повеситься. Экстренно госпитализированного россиянина подключили к аппаратуре искусственного жизнеобеспечения, однако уже через несколько суток медики приняли решение об отключении - специалисты диагностировали у Амара гибель головного мозга.



Автор: Злата Богатова

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