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Путин объяснил отказ от телефонного разговора с Порошенко
15:11
Фото: e-news.su
Глава российского государства объяснил свой отказ от общения с украинским коллегой, передает ТАСС.
По словам Владимира Путина, он не намерен участвовать в избирательной кампании Петра Порошенко, поэтому дистанцируется от искусно созданных кризисных и провокационных ситуаций.
Российский президент отметил, что его украинский коллега сразу же перекладывает ответственность за содеянное на Москву. При этом Владимир Путин подчеркнул, что попытки Петра Порошенко связаться с ним воспринимает лишь как некие комбинации в угоду своей предвыборной кампании.
Взаимоотношения Москвы и Киева в последнее время еще более осложнились из-за инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три судна ВМС Украины нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Корабли соседнего государства, пересекли границу и направились в сторону Керченского пролива, не обращая внимание на требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Двенадцать украинских военнослужащих были арестованы. Порошенко тогда заявил, что пытался связаться с Путиным, но ему было в этом отказано.
Напомним, не так давно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже говорил о том, что Петр Порошенко "по мере приближения выборов на Украине" делать ничем не подтвержденные и провокационные заявления. Комментарий был сделан после того, как украинский лидер обвинил российскую сторону в намерении создать некий наземный коридор, который соединит Крым с Донбассом.
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