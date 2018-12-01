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В Москве отреагировали на реплики Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск
13:46
Фото: vladtime.ru
Абсурдными назвал реплики главы украинского государства о намерениях РФ захватить Мариуполь и Бердянск официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина при этом подчеркнул, что очередные реплики Петра Порошенко являются совершенно беспочвенными.
Высказывания украинского президента Петра Порошенко о том, что в Москве якобы планируется формирование некого "коридора" из Донбасса в Крым, подразумевающего захват Бердянска и Мариуполя, совершенно абсурдны, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что глава соседнего государства лишь вновь пытается спровоцировать напряженность.
Ранее Порошенко в интервью германскому изданию Funke Media Group поделился сведениями о том, что российская сторона намеревается организовать некий наземный коридор, который соединит Крым с Донбассом.
Как отметил Песков, подобные заявления, вероятно, еще не раз будут делаться Порошенко "по мере приближения выборов на Украине". РФ никогда в прошлом "ничего не захватывала", не говоря уже о прокладывании каких-либо коридоров, добавил представитель российского руководства.
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