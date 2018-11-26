Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков прокомментировал заявление Порошенко о запросе разговора с Путиным

23:17

Фото: dotamaps.ru



Президенты Российской Федерации и Украины не контактировали после недавних событий в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Ранее Петр Порошенко сообщил о том, что после инцидента с задержанием украинских кораблей запрашивал беседу с Владимиром Путиным.



Глава российского государства не общался по телефону со своим украинским коллегой на тему событий в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментарий был дан после того, как Петр Порошенко заговорил, как предпринимал попытки в ночное время связаться с Путиным. По словам украинского лидера, его запрос был оставлен без ответа.



Как подчеркивал при этом Порошенко, раз ему не удалось обсудить сложившуюся ситуацию с Путиным, он был вынужден обратиться к германскому канцлеру Ангеле Меркель, чтобы просить ее пообщаться с главой РФ на тему скорейшего освобождения украинских моряков.



В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля украинских ВМС, нарушив действующие правила прохода из Черного в Азовское море, пересекли границу, устремившись к Керченскому проливу, игнорируя законные требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ пришлось применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, не представляющие угрозы для жизни, врачи сразу же оказали им необходимую помощь.



Корабли, незаконно нарушившие границу, были задержаны, по факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В отношении двенадцати украинских моряков вынесено решение об аресте.



Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны тем, что произошло в Керченском проливе. Глава Белого дома также выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации.



Автор: Злата Богатова

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