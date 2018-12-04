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СМИ: Меган Маркл готовится к домашним родам
4.12.2018 15:04
Фото: fashiontime.ru
Герцогиня Сассекская готова решиться на достаточно рискованный эксперимент, пишут иностранные СМИ. Со ссылкой на источники, близкие к окружению супруги принца Гарри, сообщается, что первенец пары может появиться на свет вне стен лечебного учреждения.
Меган Маркл может нарушить традицию, появившуюся еще во времена принцессы Дианы, передает американский портал Popculture.com. Как известно, Леди Ди вскоре после рождения сыновей выходила из госпиталя Святой Марии, представляя новорожденного многочисленным журналистам. Таким же образом поступала и супруга принца Уильяма, следуя установленным правилам уже три раза.
Однако герцогиня Сассекская может нарушить завет покойной свекрови. Инсайдер, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что Меган Маркл даже не скрывает, что готовится рожать дома. Предположительно, она собирается это сделать в Фрогмор-хаусе. Вместе с тем, в Кенсингтонском дворце эти сведения пока предпочитают не комментировать.
В начале года пресса писала о том, что Кейт Миддлтон задумывается о том, чтобы ее третий ребенок появился на свет в домашних условиях. Однако спустя некоторое время все было организовано, как и при рождении первых детей королевской пары.
Напомним, ранее эксперт указала на период, когда начал зарождаться конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Вывод основан на тщательном изучении множества совместных фото, которые по просьбе британских СМИ проанализировала известный в королевстве специалист по языку тела Джуди Джеймс.
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