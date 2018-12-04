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В РФ из Вьетнама экстрадировали россиянку, обвиняемую в наркоторговле
4.12.2018 14:14
Фото: livejournal.com
Власти Вьетнама выдали отечественным правоохранительным органам гражданку РФ Ксению Турец-Афуду, передает агентство "Интерфакс".
Экстрадированная россиянка, в прошлом проживавшая на Сахалине, обвиняется в целом ряде преступлений.
Как стало известно, Турец-Афуде инкриминируют организацию преступного сообщества, члены которого занимались производством и сбытом наркотических средств, а также покушение на эти преступления.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники действовали на территории Южно-Сахалинска, начиная с марта 2011 года. Турец-Афуда, являясь активным членом данного преступного сообщества, искала каналы сбыта зелья и расширяла диапазон постоянных наркопотребителей. Кроме того, она сама сбывала запрещенные вещества покупателям.
Минувшим летом женщину, пытавшуюся скрыться от российских правоохранителей за рубежом, обнаружили во Вьетнаме. Вскоре была достигнута договоренность об экстрадиции подозреваемой. В результате Турец-Афуду доставили в Москву в сопровождении спецконвоя.
Напомним, не так давно во Вьетнаме россиянку приговорили к восемнадцати годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Осужденная настаивала на том, что ее ввели в заблуждение.
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