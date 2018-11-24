Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Вьетнаме россиянку за перевозку наркотиков приговорили к 18 годам тюрьмы

14:22

Фото: vk.me



Во вьетнамском Хошимине вынесли приговор 26-летней россиянке Галине Николаенко, которая обвинялась в контрабандной перевозке наркотиков.



Гражданку РФ признали виновной, передает агентство "Интерфакс". Суд приговорил ее к лишению свободы на восемнадцать лет.



Россиянку Галину Николаенко, помимо длительного тюремного заключения, обязали выплатить штраф, размер которого составляет десять миллионов долларов. Отмечается, что в ходе судебных слушаний гражданка РФ признала вину. Вместе с тем, женщина настаивала на том, что ее ввели в заблуждение, она не знала о том, что находится в посылке.



Согласно материалам дела, Николаенко была задержана, когда выполняла поручение своего знакомого. Молодой человек по имени Николай попросил ее получить посылку из ФРГ, а потом оставить ее в условленном месте, неподалеку от ресторана. Позже выяснилось, что в посылке находилась большая партия экстази.



Напомним, минувшей весной во Вьетнаме вынесли вердикт по делу российской гражданки Марии Дапирка, которую задержали в аэропорту Хошимина несколько лет назад с тремя килограммами кокаина. По мнению родственников и друзей девушки, она ничего не знала о содержимом чемодана, который ей подарил приятель-нигериец.



Автор: Злата Богатова

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