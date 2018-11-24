|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Вьетнаме россиянку за перевозку наркотиков приговорили к 18 годам тюрьмы
14:22
Фото: vk.me
Во вьетнамском Хошимине вынесли приговор 26-летней россиянке Галине Николаенко, которая обвинялась в контрабандной перевозке наркотиков.
Гражданку РФ признали виновной, передает агентство "Интерфакс". Суд приговорил ее к лишению свободы на восемнадцать лет.
Россиянку Галину Николаенко, помимо длительного тюремного заключения, обязали выплатить штраф, размер которого составляет десять миллионов долларов. Отмечается, что в ходе судебных слушаний гражданка РФ признала вину. Вместе с тем, женщина настаивала на том, что ее ввели в заблуждение, она не знала о том, что находится в посылке.
Согласно материалам дела, Николаенко была задержана, когда выполняла поручение своего знакомого. Молодой человек по имени Николай попросил ее получить посылку из ФРГ, а потом оставить ее в условленном месте, неподалеку от ресторана. Позже выяснилось, что в посылке находилась большая партия экстази.
Напомним, минувшей весной во Вьетнаме вынесли вердикт по делу российской гражданки Марии Дапирка, которую задержали в аэропорту Хошимина несколько лет назад с тремя килограммами кокаина. По мнению родственников и друзей девушки, она ничего не знала о содержимом чемодана, который ей подарил приятель-нигериец.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|