Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительницу Красноярского края задержали за попытку украсть чужого младенца

2.12.2018 13:30

Фото: vk.me



Полиция Красноярского края задержала 29-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке похищения младенца.



Напомним, ранее в одной из больниц краевой столицы напали на мать грудного ребенка.



В Красноярске задержана 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района, подозреваемая в попытке похитить ребенка. В качестве меры пресечения суд избрал для нее подписку о невыезде, отметили представители регионального СУ СКР.



Согласно материалам уголовного дела, в минувший вторник, 27 ноября, злоумышленница проникла в детскую краевую больницу. Там она ударила по голове мать грудного ребенка, пытаясь похитить младенца. Однако потерпевшая подняла тревогу, поэтому нападавшей пришлось скрыться. В результате ЧП новорожденный не пострадал, но матери потребовалась госпитализация.



В ходе начатого расследования выяснилось, что подозреваемая, начиная с минувшего февраля, рассказывала своим родственникам о том, что якобы беременна. В октябре женщина отправилась в краевую столицу, где поселилась у знакомых, которым также продолжала рассказывать о том, что у нее скоро появится малыш. При этом подозреваемая в своих аккаунтах в соцсетях публиковала фото бирки из роддома, а также размещала рассказы о врачах, которые на самом деле там работают.



По версии следствия, всем родственникам и знакомым и родным женщина говорила, что младенец пока находится в больнице. Но после того, как в Красноярск прибыла ее мать, которой хотелось увидеть новорожденного внука, подозреваемая решилась на похищение чужого младенца.



Автор: Злата Богатова

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