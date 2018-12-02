|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительницу Красноярского края задержали за попытку украсть чужого младенца
2.12.2018 13:30
Фото: vk.me
Полиция Красноярского края задержала 29-летнюю местную жительницу по подозрению в попытке похищения младенца.
Напомним, ранее в одной из больниц краевой столицы напали на мать грудного ребенка.
В Красноярске задержана 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района, подозреваемая в попытке похитить ребенка. В качестве меры пресечения суд избрал для нее подписку о невыезде, отметили представители регионального СУ СКР.
Согласно материалам уголовного дела, в минувший вторник, 27 ноября, злоумышленница проникла в детскую краевую больницу. Там она ударила по голове мать грудного ребенка, пытаясь похитить младенца. Однако потерпевшая подняла тревогу, поэтому нападавшей пришлось скрыться. В результате ЧП новорожденный не пострадал, но матери потребовалась госпитализация.
В ходе начатого расследования выяснилось, что подозреваемая, начиная с минувшего февраля, рассказывала своим родственникам о том, что якобы беременна. В октябре женщина отправилась в краевую столицу, где поселилась у знакомых, которым также продолжала рассказывать о том, что у нее скоро появится малыш. При этом подозреваемая в своих аккаунтах в соцсетях публиковала фото бирки из роддома, а также размещала рассказы о врачах, которые на самом деле там работают.
По версии следствия, всем родственникам и знакомым и родным женщина говорила, что младенец пока находится в больнице. Но после того, как в Красноярск прибыла ее мать, которой хотелось увидеть новорожденного внука, подозреваемая решилась на похищение чужого младенца.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|