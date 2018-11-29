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СМИ: В одной из больниц Красноярска при попытке похитить новорожденного травмировали мать ребенка
29.11.2018 11:57
Фото: timenews.in.ua
Полиция Красноярска ищет злоумышленницу, которая пыталась украсть новорожденного ребенка.
Как передают региональные СМИ, женщина проникла в медицинское учреждение и напала на мать младенца.
Следственные органы приступили к выяснению обстоятельств ЧП, случившегося в детской краевой больнице. Как заявили представители регионального ГСУ СКР, неизвестная женщина, проникшая в медицинское учреждение, напала на мать новорожденного ребенка.
По словам пострадавшей, она получила удар по затылку тяжелым предметом. Мать ребенка успела заметить, что нападавшая имеет при себе пакет с одеждой для новорожденного. Злоумышленнице не удалось совершить преступление - она убежала, испугавшись криков женщины, на которую напала.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, отметили в ведомстве.
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