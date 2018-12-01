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В Париже во время манифестаций пострадали более ста человек
00:58
Фото: livejournal.com
До 110 человек возросло количество пострадавших во время протестных акций, которые не прекращаются в Париже.
Как передают французские СМИ, состояние одного из раненых медики сейчас оценивают как критическое.
По данным телевизионного канала BFMTV, который приводит последние сводки от МВД Франции, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Всего же на текущий момент было травмировано по меньшей мере 110 человек, в том числе, семнадцать полицейских.
Согласно официальным сведениям, полиция задержала порядка 270 человек.
В МВД также сообщили, что по всей стране сейчас задействовано более шестидесяти тысяч полицейских и жандармов, свыше тридцати тысяч сотрудников пожарной службы.
Массовые демонстрации, инициаторами которых стали члены движения "желтых жилетов", продолжаются во Франции с 17 ноября. Протестующие выражают недовольство планами властей поднять цены на топливо. По данным МВД страны, в акциях сегодня принимают участие более семидесяти тысяч человек.
Напомним, в Аргентине из-за недоразумения не был встречен официальными лицами французский лидер Эммануэль Макрон. Глава европейского государства с супругой Бриджит прилетел на саммит G20 вечером минувшей среды. В результате президент поприветствовал лишь сотрудников аэропорта, на которых были желтые жилеты. Совпадение стало поводом для многочисленных обсуждений в Сети.
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