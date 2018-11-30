Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сети высмеяли дипломатическое недоразумение с прибытием Макрона в Аргентину

30.11.2018 22:40

Фото: cyprusbusinessmail.com



В Сети стала поводом для шуток дипломатическая неловкость, случившаяся в Аргентине во время встречи французского президента.



Эммануэль Макрон с супругой Бриджит прилетел на саммит G20 вечером минувшей среды.



Поводом для множества шуток, распространившихся среди пользователей социальных сетей, стал конфуз, допущенный на самом высоком уровне. Планировалось, что главу Франции с супругой у самолета будет встречать вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, но случилось недоразумение.



Как оказалось, случились некие нестыковки протоколов Макрона и Микетти. В итоге французского лидера у трапа не встретил никто из официальных лиц. Покинувшему самолет Макрону пришлось ограничиться рукопожатием с находившимся там сотрудником аэропорта. Поприветствовав аргентинца в желтом жилете, французский президент под вспышки фотокамер направился к ожидавшей его машине.



Микетти позже прокомментировала случившееся, разъяснив, что представители Макрона слишком поздно известили встречающую сторону о том, что глава европейского государства прибывает на их территорию.



В Сети случившееся вызвало большое оживление, в частности, в Twitter Макрона, оглядывающегося в поисках встречающих, сравнили с озирающимся героем Джона Траволты из известного кинофильма "Криминальное чтиво". Нашлись и те, кто увидел в инциденте "унижение". Однако записи такого рода отмечены хэштегом движения "желтых жилетов". По мнению авторов комментариев, есть особый смысл в том, что в Аргентине Макрона встретил лишь "желтый жилет".



Напомним, не так давно протестующие, многие из которых были в желтых жилетах, заполнили Елисейские поля. Полицейским для разгона толпы пришлось применять спецсредства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 303

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