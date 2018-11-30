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В Туле после гибели детей на пожаре возбудили уголовное дело против работников опеки
30.11.2018 22:40
Фото: vk.me
В Туле возбуждено уголовное дело в отношении местных органов опеки, передает ТАСС.
Процессуальное решение было принято в ходе расследования, начатого по факту гибели детей на пожаре.
Как полагают следователи, в документах, на основании которых дети попали в приемную семью, содержалась недостоверная информация. В результаты было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении работников местных органов опеки, сотрудников медучреждения и областного министерства труда и социальной защиты.
Трагедия случилась вечером 21 ноября, когда в одной из квартир пятиэтажного дома по Гарнизонному проезду начался пожар. Жертвами ЧП стали четверо детей, двое из которых являлись приемными. Мать была доставлена в больницу в крайне тяжелом состояние. Спустя несколько дней, несмотря на все усилия медиков, она умерла от ожогов.
В семье воспитывались еще трое приемных детей. Когда в квартире начался пожар, они не пострадали, так как находились в детском соцучреждении.
Ранее Оренбургский областной суд вынес вердикт по делу местной жительницы, которая была признана виновной в гибели двоих детей. Согласно приговору, многодетная женщина проведет полтора года в колонии-поселении. В ходе расследования было установлено, что минувшей весной мать пяти детей решила самостоятельно починить розетку на кухне, которая искрила. Исправив проблему при помощи пассатижей и изоляционной ленты, она невольно спровоцировала крупный пожар, в котором погибли две девочки восьми и десяти лет.
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