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Многодетную оренбурженку признали виновной в гибели двух дочек при пожаре
30.11.2018 11:59
Фото: xoroshiy.ru
Оренбургский областной суд вынес вердикт по делу местной жительницы, которая была признана виновной в гибели двоих детей.
Согласно приговору, многодетная женщина проведет полтора года в колонии-поселении.
В сообщении на портале суда указано, что мать пяти детей решила самостоятельно починить розетку на кухне, которая искрила. После того, как женщина исправила проблему при помощи пассатижей и изоляционной ленты, случился крупный пожар. Позже эксперты пришли к выводу, что причиной возгорания стала аварийная работа электросети.
Жертвами пожара стали две девочки восьми и десяти лет, отравившиеся угарным газом. Спастись смогли лишь трое несовершеннолетних и их дед. В ходе расследования выяснилось, что хозяйка дома в ночь трагедии находилась в другом месте.
ЧП случилось весной этого года в населенном пункте Новотроицкое.
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