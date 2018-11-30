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Продюсер «Битвы экстрасенсов» отреагировала на обвинения бывшего участника
30.11.2018 20:19
Фото: vintagepress.su
Создатели мистического телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" прокомментировали заявления бывшего участника, который рассказал о стоимости места в финале.
Как подчеркнула продюсер проекта Мария Шайкевич, большая часть магов не выдерживает отбора. Расстроившись и переживая из-за своего бессилия, они опускаются до лжи.
Возможно, такие откровения спровоцированы и банальной завистью, отметила Мария Шайкевич. По ее словам, "Битва экстрасенсов" на протяжении достаточно долгого времени входит в число наиболее рейтинговых программ отечественного телевидения. Кроме того, передача считается "главным событием в мире эзотерики".
Как утверждает Шайкевич, подобного рода разоблачительные заявления могут делать лишь "обиженные маги", которых забраковали еще на подступах к финалу. В результате они "выдумывают небылицы".
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