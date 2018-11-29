|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал стоимость выхода в финал шоу
29.11.2018 08:41
Фото: livejournal.com
Экс-участник телевизионного шоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на канале ТНТ, выступил с разоблачительным заявлением.
По словам мужчины, не пожелавшего называть свое имя, выход в финал якобы можно купить еще во время кастинга.
Интервью с бывшим участником четвертого сезона популярного телевизионного шоу показал канал "360". Как заявил мужчина, сохранивший анонимность, ему практически сразу после подписания соглашения о неразглашении информации поступило предложили о приобретении места в финале.
На тот момент сумма сделки составляла 450 тысяч рублей. По мнению экстрасенса, размер мог возрасти за последние несколько лет. Вложенные деньги позже полностью окупаются, подчеркнул собеседник канала, ведь все, кто засветился на телеэкране, смогут в будущем рассчитывать на приличный заработок.
Мужчина также сообщил, что во время шоу всех экстрасенсов, согласившихся на определенные условия, "ведут" редакторы. Сотрудники передачи дозированно делятся с ними информацией, котрую добыли их коллеги во время подготовки очередного выпуска программы.
По словам бывшего участника, он не может с уверенностью сказать, появлялись ли на этой передачи когда-либо настоящие экстрасенсы. Он лишь убежден, что "там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|