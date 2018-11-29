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Экспертиза подтвердила причастность уфимских экс-полицейских к изнасилованию дознавателя
15:13
Фото: vk.me
Обнародованы результаты экспертизы ДНК, которая проводилась в рамках расследования резонансного дела об изнасиловании дознавателя в Уфе.
Как передает Telegram-канал Mash, установлена причастность троих полицейских к преступлению.
Судя по результатам генетического исследования, все трое фигурантов, которые ранее занимали высокие посты в правоохранительных органах Уфы, причастны к изнасилованию коллеги, отмечает Mash.
Напомним, ранее адвокаты двух обвиняемых сделали заявления о неком алиби, которое якобы имеется у их подзащитных. Однако представительница пострадавшей стороны назвала эти сведения "мышиной возней". Как заявила адвокат Ирина Валиева, которая защищает интересы девушки-дознавателя, следствие уже располагает доказательствами причастности подозреваемых к преступлению, и поэтому все они продолжают оставаться под стражей.
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